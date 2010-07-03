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В мире

15:48

Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2"

за рубежом экономика

Фото: ТАСС/dpa-Zentralbild/ZB/Stefan Sauer

Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на прокладку магистрального газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

Агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на датском континентальном шельфе в Балтийском море. Разрешение было выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву.

Дания также обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов и при необходимости обозначить маршрут этих трубопроводов.

До настоящего момента Дания оставалась единственной страной, которая не выдала разрешение на прокладку "Северного потока–2". Затягивание процесса по выдаче разрешения многие эксперты связывали с политическими причинами и ориентацией Копенгагена на Вашингтон.

Ранее министр энергетики России Александр Новак признал, что российская сторона обсуждала вопрос выдачи Данией разрешения на строительство через ее территориальные воды "Северного потока – 2" в рамках двусторонних переговоров с Еврокомиссией.

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