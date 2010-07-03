В Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о готовности к прекращению транзита газа.

Джабаров считает, что Украина подобным заявлением пытается добиться выгодных для себя условий по закупке и транзиту российского газа в Европу.

"Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает "Северный поток – 2", зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится", – цитирует RT слова сенатора.

Ранее глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа из России. Чиновник пояснил, что в резервуары закачано "рекордное" количество газа, объем которого позволит пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок".

При этом он добавил, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа.

В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на поставку газа через Украину. По его словам, если Киеву удастся реализовать энергетическое законодательство Европы до конца года, Москва подпишет договор о транзите в соответствии с законами ЕС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит. Он отметил, что это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.

