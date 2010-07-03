В Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о готовности к прекращению транзита газа.
Джабаров считает, что Украина подобным заявлением пытается добиться выгодных для себя условий по закупке и транзиту российского газа в Европу.
"Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает "Северный поток – 2", зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится", – цитирует RT слова сенатора.
Ранее глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа из России. Чиновник пояснил, что в резервуары закачано "рекордное" количество газа, объем которого позволит пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок".
При этом он добавил, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа.
В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на поставку газа через Украину. По его словам, если Киеву удастся реализовать энергетическое законодательство Европы до конца года, Москва подпишет договор о транзите в соответствии с законами ЕС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит. Он отметил, что это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: