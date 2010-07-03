Песков назвал условие для достижения договоренностей с Киевом по газу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Достижение договоренностей с Киевом по вопросам транзита и поставок газа возможно при отсутствии каких-либо судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона изложила свою позицию по этому вопросу на трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины, которые прошли 28 октября.

"В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", – приводит слова Пескова ТАСС.

Глава Минэнерго Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций между Россией, ЕС и Украиной сообщил, что Россия готова обеспечить транзит газа через украинскую территорию напрямую с 2020 года. Он отметил, что партнеры России готовы возобновить процесс прямых поставок. При этом глава Минэнерго добавил, что стороны договорились активно взаимодействовать на уровне компаний – в частности, по методике тарифообразования.

Новак пояснил, что, пока на территории Украины не действуют европейские правила, Россия готова обеспечивать транзит газа в соответствии с действующим договором, в том числе с 1 января 2020 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что продление контракта на транзит газа с Киевом станет единственным путем, если Украина не создаст независимого оператора ГТС. В "Нафтогазе", в свою очередь, выступили против продления старого соглашения с "Газпромом".