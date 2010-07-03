Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу

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Россия готова обеспечить транзит газа через украинскую территорию напрямую с 2020 года. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций между Россией, ЕС и Украиной, передает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, партнеры России готовы возобновить процесс прямых поставок. При этом Новак добавил, что стороны договорились активно взаимодействовать на уровне компаний – в частности, по методике тарифообразования. По словам главы Минэнерго, "Газпром" и оператор газотранспортной системы Украины должны провести переговоры по техническому соглашению о поставках газа в Европу.

"В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год", – объяснил Александр Новак механику взаимодействия в случае, если Украина не будет готова к соглашению.

Глава министерства энергетики объяснил, что, пока на территории Украины не действуют европейские правила, Россия готова обеспечивать транзит газа в соответствии с действующим договором, в том числе с 1 января 2020 года.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Россия планирует к этому времени запустить в эксплуатацию два обходных газопровода – "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что продление контракта на транзит газа с Киевом станет единственным путем, если Украина не создаст независимого оператора ГТС. В "Нафтогазе", в свою очередь, выступили против продления старого соглашения с "Газпромом".