Дочка "Газпрома" оценила арест своих акций судом Амстердама

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Дочерняя компания "Газпрома" – South Stream Transport B.V​​​. – подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании, которая занимается строительством морской части газопровода "Турецкий поток", заверили, что это судебное решение никак не повлияет на продолжение работ. Все акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар".

В настоящее время компания готовится к первым поставкам газа через "Турецкий поток". Поставки запланированы на конец текущего года.

Ранее директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о решении амстердамского суда. По его словам, арест акций связан с тем, что ценные бумаги передали компании "Трансгаз Краснодар" за один день до начала заморозки активов по иску украинской компании.

На минувшей неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что продление контракта на транзит газа с Киевом станет единственным путем, если украинская сторона не создаст независимого оператора ГТС. Однако до перехода Украины на третий энергетический пакет еще далеко.

