Политолог прокомментировал заявление Киева о вынужденной прокачке российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Политолог прокомментировал заявление Киева о том, что в следующем году России придется прокачивать газ через Украину, учитывая контрактные обязательства "Газпрома". Об этом пишет RT.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Москве и Киеву не потребуются ни старый, ни новый контракты, если Украина имплементирует свое газовое законодательство под европейские нормы.

"Если этот, как и все необходимые законы, будут приняты до Нового года, то нет необходимости ни в новом контракте, ни в старом. Поскольку речь идет о том, что каждый разовый случай поставки заявляется на разовом же аукционе или разовыми договоренностями", - сказал Брутер.

Политолог добавил, что если между РФ и Украиной сохранится существующая на данный момент юридическая ситуация, Москва может продлить контракт еще на год. "Либо, если Киев категорически не захочет этого делать, Россия какое-то время сможет действовать за счет газохранилищ, которые находятся в Европе", - считает Брутер.

Ранее зампредседателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что с учетом контрактных обязательств России в 2020 году придется прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему. По мнению Сологуба, объем прокачки российского газа может составить 50 миллиардов кубометров.

В конце года истекут действующие контракты на транзит газа из России через Украину. Москва и Киев совместно с Еврокомиссией обсуждают новое соглашение. Россия хочет продлить контракт, а Украина настаивает на заключении новых договоренностей.