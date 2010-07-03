В Киеве оценили потери от сокращения транзита российского газа

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Потери Украины от сокращения транзита газа из России составят 0,6% от ВВП в 2020 году и 0,9% в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Нацбанка.

По прогнозам финансового регулятора, поставки сократятся с 90 миллиардов кубометров в текущем году до 50 миллиардов в 2020 году и 30 миллиардов к 2021 году. Отмечается, что каждый год Киев получает более трех миллиардов долларов благодаря транзиту российского газа.

Прекращение транзита проведет к серьезным финансовым потерям, а также создаст риски для функционирования смежных секторов экономики и обеспечения нужд Украины газом, указали в Нацбанке.

Действующие контракты на поставку газа в ЕС через территорию Украины истекают в конце 2019 года. Пока конкретных договоренностей достигнуто не было, несмотря на посредничество европейских стран.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос продолжения транзита газа в Евросоюз через украинскую территорию после 2019 года в ходе телефонного разговора.

