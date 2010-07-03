Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

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Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по вопросам газа, заявил Владимир Путин после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном. Российский лидер подчеркнул, что "Газпром" готов поставлять газ Украине по более низкой стоимости, чем Киев платит сейчас по "ложному" реверсу. Об этом сообщает News.ru.

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", – сказал президент.

Также российский лидер прокомментировал судебные тяжбы Москвы и Киева.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, семь миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке", – сказал он.

30 октября состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. К плюсам взаимодействия двух стран Путин отнес значительный прирост (почти 30 процентов) товарооборота между странами. Кроме того, Россия обеспечивает порядка 60 процентов потребности Венгрии в нефти и 50 процентов – в природном газе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что достижение договоренностей с Киевом по вопросам транзита и поставок газа возможно при отсутствии каких-либо судебных претензий.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона изложила свою позицию по этому вопросу на трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины, которые прошли 28 октября.

Глава Минэнерго Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций между Россией, ЕС и Украиной сообщил, что Россия готова обеспечить транзит газа через украинскую территорию напрямую с 2020 года. Он отметил, что партнеры России готовы возобновить процесс прямых поставок. При этом глава Минэнерго добавил, что стороны договорились активно взаимодействовать на уровне компаний – в частности, по методике тарифообразования.

Новак пояснил, что, пока на территории Украины не действуют европейские правила, Россия готова обеспечивать транзит газа в соответствии с действующим договором, в том числе с 1 января 2020 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что продление контракта на транзит газа с Киевом станет единственным путем, если Украина не создаст независимого оператора ГТС. В "Нафтогазе", в свою очередь, выступили против продления старого соглашения с "Газпромом".