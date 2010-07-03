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Общество

21:43

Путин отметил прогресс в отношениях России и Венгрии

власть общество

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном взаимодействии Венгрии и России. Глава государства высказался об этом после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили РИА Новости.

"У нас действительно в течение нескольких лет сложился механизм взаимодействия на высшем уровне, и, судя по всему, он работает успешно", – заявил президент.

К плюсам взаимодействия двух стран Путин отнес значительный прирост (почти 30 процентов) товарооборота между странами. Кроме того, Россия обеспечивает порядка 60 процентов потребности Венгрии в нефти и 50 процентов – в природном газе.

"Мы стремимся к тому, чтобы диверсифицировать наши отношения и, в целом, на мой взгляд, справляемся с этой задачей", – подчеркнул президент.

Глава России отметил достижения в области торгово-экономических связей. Он также рассказал, что в ходе переговоров удалось наметить "конкретные планы на перспективу" по комплексу двусторонних договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Россия списывает долги африканским странам. По словам представителя главы государства, таким образом удалось расчистить путь для работы отечественных компаний на континенте.

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