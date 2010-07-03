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Политика

12:00

Песков объяснил списание долгов африканским странам

власть политика

Фото: kremlin.ru

Россия, списав странам Африки многомиллиардные долги, "расчистила" путь для работы отечественных компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он назвал эти долги эфемерными и невозвратными. Избавившись от них, российские компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот и платить большие налоги.

"Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", – подчеркнул пресс-секретарь.

Песков напомнил, что долги были списаны в 2006 году в рамках инициированной Всемирным банком и МВФ программы по облегчению долгового бремени африканских государств.

"Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные", – отметил он.

Выступая на форуме "Россия – Африка" в Сочи, Владимир Путин заявил, что общая сумма списания задолженности африканским странам, уже превышает 20 миллиардов долларов.

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