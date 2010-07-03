Принцесса Эсватини назвала русских мужчин умными и очаровательными

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Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини посчитала, что русские мужчины очаровательны, сообщает РИА Новости.

Журналисты просили ее о том, что она думает про русских мужчин. "Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны", – ответила принцесса.

Принцесса приехала на саммит "Россия-Африка" в Сочи вместе со своим отцом – королем Мсвати III.

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств в Африке. На юге, юго-востоке, западе и севере государство граничит с ЮАР. Ранее Королевство называлось Свазиленд. Принцесса Сиханизо Дламини, которая является дочерью монарха Мсвати III, занимает пост министра информационных технологий и связи.

В четверг, 24 октября, в Сочи проходит саммит "Россия – Африка". На форум собрались лидеры из десятков стран. Владимир Путин рассказал, что Россия к этому моменту списала долгов беднейшим странам Африки уже на 20 миллиардов долларов. В конце первого рабочего дня участников форума накормили пельменями и оливье. Также за ужином подавали стейки из лосося, утиную ножку и щербет из клюквы, – и все это под русские народные песни.

