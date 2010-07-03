Россия продолжит сотрудничать со странами Африки по вопросу борьбы с терроризмом – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Российская Федерация продолжит оказывать помощь некоторым странам Африки по вопросу борьбы с международным терроризмом. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина.
"Вооруженные силы и органы правопорядка ряда африканских стран не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи", – сообщил российский лидер.
Президент также отметил, что Россия настроена на расширение сотрудничества и в других областях взаимодействия. В частности, основной акцент будет сделан на совместном противодействии организованной преступности.
"Продолжим курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами России и стран Африки в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством", – подчеркнул Путин.
Президент добавил, что сотрудничество в области обеспечения региональной безопасности остается главной составляющей отношений России со странами Африки.
"Не случайно лозунг нашего саммита – "За мир, безопасность и развитие". Без решения этих проблем не может быть поступательного движения вперед", – добавил российский лидер накануне первого саммита Россия – Африка.
Путин подытожил, что обстановка во многих районах Африки остается нестабильной. Высокую активность показывают многочисленные террористические организации, включая ИГ (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация).
Ранее немецкие СМИ заявили о победе Путина в Сирии без войны. Отмечается, что после ухода американских войск из Сирии никто не помешает Москве вести в регионе "большую игру".
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