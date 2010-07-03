Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин добился победы в Сирии без войны, считает обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

Автор считает, после ухода американских войск из Сирии никто не помешает Москве вести в регионе "большую игру". По его словам, президент России получил то, о чем другие военачальник только мечтали.

Журналист подчеркнул, что НАТО стоит осознать серьезность ситуации. Он заявил, что Североатлантический альянс больше не будет гарантом безопасности для европейцев.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии. ЕС раскритиковал атаку турецкой армии, а Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.

19 октября сообщалось, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности. В нее войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Турецкий вооруженные силы будут контролировать ее.

20 октября стало известно, что американские военные уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасака после вывода оттуда своих сил. Штаты также собираются эвакуироваться с базы Life Stone.