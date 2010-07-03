Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya.

Президент подчеркнул, что это касается всех государств, включая Россию. Он отметил, что если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается в присутствии российских ВКС, они покинут страну.

"Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирии, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств", – заявил российский лидер.

По его словам, в настоящее время этот вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами России.

В 2011 году в Сирии начались массовые антиправительственные митинги, переросшие в вооруженное противостояние властей и оппозиции. Ситуацией воспользовались боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые летом 2014 года взяли под контроль большую часть территорий Сирии.

В связи с ростом влияния боевиков коалиция во главе с США объявила о начале военной операции. При этом американские власти не получили разрешение на ее проведение от действующих властей Сирии.

В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала антитеррористическую операцию на территории Арабской республики. В ней были задействованы ВКС РФ. В 2017 году Россия объявила об окончании активной фазы военной операции.

В настоящий момент российские военнослужащие оказывают сирийским коллегам помощь в зачистке территории страны от остатков террористических бандформирований.

