Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

13:04
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya.
Президент подчеркнул, что это касается всех государств, включая Россию. Он отметил, что если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается в присутствии российских ВКС, они покинут страну.
"Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирии, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств", – заявил российский лидер.
По его словам, в настоящее время этот вопрос абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами России.
В 2011 году в Сирии начались массовые антиправительственные митинги, переросшие в вооруженное противостояние властей и оппозиции. Ситуацией воспользовались боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые летом 2014 года взяли под контроль большую часть территорий Сирии.
В связи с ростом влияния боевиков коалиция во главе с США объявила о начале военной операции. При этом американские власти не получили разрешение на ее проведение от действующих властей Сирии.
В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала антитеррористическую операцию на территории Арабской республики. В ней были задействованы ВКС РФ. В 2017 году Россия объявила об окончании активной фазы военной операции.
В настоящий момент российские военнослужащие оказывают сирийским коллегам помощь в зачистке территории страны от остатков террористических бандформирований.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: