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16:50

Путин рассказал об усилиях РФ и Турции для нормализации ситуации в Сирии

власть политика

16:50

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Россия и Турция принимают энергичные усилия для активизации внутриполитического процесса в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Глава государства напомнил, что Россия и Турция являются странами-гарантами астанинского процесса и предпринимают шаги по долгосрочной нормализации обстановки в Арабской республике.

В частности, Москва и Анкара координируют действия, направленные на скорейшее формирование Конституционного комитета, передает ТАСС.

В 2011 году в Сирии начались массовые антиправительственные митинги, переросшие в вооруженное противостояние властей и оппозиции. Ситуацией воспользовались боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые летом 2014 года взяли под контроль большую часть территорий Сирии.

В связи с ростом влияния боевиков коалиция во главе с США объявила о начале военной операции. При этом американские власти не получили разрешение на ее проведение от действующих властей Сирии.

В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала антитеррористическую операцию на территории Арабской республики. В ней были задействованы ВКС РФ. В 2017 году Россия объявила об окончании активной фазы военной операции.

В настоящий момент российские военнослужащие оказывают сирийским коллегам помощь в зачистке территории страны от остатков террористических бандформирований.

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