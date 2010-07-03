Володин назвал причину кризисов в Ираке, Ливии и Сирии

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что причиной кризисов в Ираке, Ливии и Сирии стали вмешательства других стран в дела этих государств. Об этом он сообщил на встрече в Москве с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммедом бен Абдель Каримом аль-Исой, передает "Дни.ру".

Темой разговора стало достижение мира и согласия, а также роль России и ее лидера в сохранении стабильности в многоконфессиональном обществе. Володин подчеркнул, как необходимо соблюдение принципа невмешательства в дела других государств.

"Жить в мире и согласии – это значит уважать традиции, обычаи народов, право на вероисповедание", – заявил он. Председатель Госдумы уверен, что взаимное уважение и построение отношений на принципах дружбы может создать будущее.

Во время беседы Володин передал слова благодарности королю Саудовской Аравии за увеличение квоты паломников в Мекку, благодаря чему больше россиян смогут поклониться святыням.

Мухаммад Абдель Карим аль-Иса, в свою очередь, подчеркнул, что Всемирная исламская лига также оценивает роль России в мирном сосуществовании множества религий. Он также признался, что на Востоке Владимира Путина называют мудрым.