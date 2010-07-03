Лавров назвал условия для урегулирования ситуации в Сирии

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Урегулирование ситуации на северо-востоке Сирии должно проходить с учетом суверенитета Арабской республики и интересов Турции. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Москва обсуждает с Анкарой данную тему по линиям внешнеполитических ведомств, министерств обороны и служб безопасности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 8 апреля в Москве. Переговоры пройдут в рамках заседания Совета сотрудничества высшего уровня. Стороны, в частности, обсудят урегулирование ситуации в Арабской республике.

В 2011 году в Сирии начались массовые антиправительственные митинги, переросшие в вооруженное противостояние властей и оппозиции. Ситуацией воспользовались боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые летом 2014 года взяли под контроль большую часть территорий Сирии.

В связи с ростом влияния боевиков коалиция во главе с США объявила о начале военной операции. При этом американские власти не получили разрешение на ее проведение от действующих властей Сирии.

В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала антитеррористическую операцию на территории Арабской республики. В ней были задействованы ВКС РФ. В 2017 году Россия объявила об окончании активной фазы военной операции.

В настоящий момент российские военнослужащие оказывают сирийским коллегам помощь в зачистке территории страны от остатков террористических бандформирований.

