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12:45

Эрдоган проведет переговоры с Путиным в Москве в апреле

власть политика

12:45

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Фото: ТАСС/Михаил Клементьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит России с официальным визитом 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточняет РИА Новости.

"Будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции", – отметил Песков.

Ранее замминистра культуры и туризма Турции Ахмет Халук сообщил, что 8 апреля в Большом театре в Москве будет исполнена турецкая опера "Троя". Она откроет перекрестный год культуры и туризма России и Турции. Ожидается, что на опере будут присутствовать лидеры государств.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Сочи в середине февраля текущего года. Стороны обсуждали конкретные шаги по полному и окончательному уничтожению террористов в сирийском Идлибе. Во встрече также принимал участие президент Ирана Хасан Роухани.

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власть политика

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