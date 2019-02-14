Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:17

Путин предложил Эрдогану и Рухани уничтожить террористический очаг

власть

18:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин в ходе встречи с президентами Ирана и Турции в Сочи предложил обсудить конкретные шаги по полному и окончательному уничтожению террористов в Идлибе.

"В провинции удается поддерживать режим прекращения боевых действий. Это не означает, что мы должны мериться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага", – сказал Путин, передают "Вести".

Президент России также отметил, что в настоящий момент в помощи нуждаются около миллиона сирийских беженцев. Путин выразил надежду на более активное участие ООН и международного сообщества в решении этой проблемы.

Ранее в МИД России назвали повестку встречи Путина, Эрдогана и Роухани в Сочи. Как сообщили в ведомстве, стороны планируют обсудить ситуацию в Идлибе и вывод американских войск из Арабской Республики. Кроме того, стороны затронут темы политического процесса в Сирии и постконфликтного развития страны.

Осенью 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работы над созданием новой системы безопасности в провинции Идлиб в Сирии.

Сирийское правительство практически не контролирует провинцию Идлиб. На данной территории находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок. Военный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. По данным ООН, число жертв вооруженного противостояния достигает 470 тысяч человек.

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика