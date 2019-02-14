Путин предложил Эрдогану и Рухани уничтожить террористический очаг

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Владимир Путин в ходе встречи с президентами Ирана и Турции в Сочи предложил обсудить конкретные шаги по полному и окончательному уничтожению террористов в Идлибе.

"В провинции удается поддерживать режим прекращения боевых действий. Это не означает, что мы должны мериться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага", – сказал Путин, передают "Вести".

Президент России также отметил, что в настоящий момент в помощи нуждаются около миллиона сирийских беженцев. Путин выразил надежду на более активное участие ООН и международного сообщества в решении этой проблемы.

Ранее в МИД России назвали повестку встречи Путина, Эрдогана и Роухани в Сочи. Как сообщили в ведомстве, стороны планируют обсудить ситуацию в Идлибе и вывод американских войск из Арабской Республики. Кроме того, стороны затронут темы политического процесса в Сирии и постконфликтного развития страны.

Осенью 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работы над созданием новой системы безопасности в провинции Идлиб в Сирии.

Сирийское правительство практически не контролирует провинцию Идлиб. На данной территории находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок. Военный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. По данным ООН, число жертв вооруженного противостояния достигает 470 тысяч человек.