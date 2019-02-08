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15:21

В МИД назвали повестку встречи Путина, Эрдогана и Роухани в Сочи

политика за рубежом

15:21

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Президенты России, Турции и Ирана проведут переговоры в рамках саммита по Сирии, который пройдет в Сочи 14 февраля. Стороны обсудят ситуацию в Идлибе и вывод американских войск из Арабской Республики. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что вопросы ситуации "на земле" всегда входят в повестку встреч в астанинском формате. В частности, Россия, Турция и Иран обсудят координацию действий, направленных на обеспечение стабильности "на земле" и закреплении успехов в борьбе с терроризмом.

Кроме того, стороны затронут темы политического процесса в Сирии и постконфликтного развития страны.

"Мы всегда об этом говорим, как и о необходимости оказания гуманитарного содействии Сирии, которое не было бы обусловлено политическими требованиями", – приводит РИА Новости слова Вершинина.

Идлиб – последний крупный регион в Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В середине сентября 2018 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в регионе. Она будет располагаться вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции.

Военный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. По данным ООН, число жертв вооруженного противостояния достигает 470 тысяч человек.

США и их союзники проводят военные операции на территории Сирии с 2014 года без разрешения официального Дамаска. В декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о победе коалиции над боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в России) и сообщил о скором выводе войск из Арабской Республики.

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