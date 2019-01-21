ООН и РФ способны продвинуть политический процесс в Сирии

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Ключевая роль в продвижении политического процесса в Сирии принадлежит ООН и России. Такое заявление сделал специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Гейр Педерсен, передает ТАСС.

21 января спецпосланник ООН прибыл в Москву и встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что между ООН и РФ сложились хорошие отношения, которые необходимо укреплять и развивать в будущем.

С момента назначения Гейра Педерсена прошло только две недели, поэтому он назвал российскую столицу "своей первой международной точкой".

Ранее сирийский аэропорт Дамаск попал под авиаудары израильских ВВС. Четверо военнослужащих погибли, еще шестеро получили ранения.