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21:25

Путин обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии

власть политика

21:25

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом, который стабилизирует обстановку на северо-востоке страны, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам российского лидера, речь на встрече с турецким коллегой шла о том, как повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирии намерения руководства США.

"Если такие шаги, такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом, поможет стабилизировать обстановку в этом неспокойном районе сирийского государства, который находится сейчас под контролем курдских формирований", – сказал Путин.

Президент напомнил, что американские военные находятся на территории Сирии незаконно. У них нет ни приглашения Дамаска, ни решения ООН, пояснил он.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ. Борьба с террористами была единственной причиной пребывания американских военных в Сирии, отметил глава Белого дома.

Трамп пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных. В начале января США начали процесс вывода войск из Сирии.

власть политика

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