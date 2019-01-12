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10:51

США направили к берегам Сирии корабли для вывода войск

за рубежом политика

10:51

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Фото: ТАСС/MC3 Ryan M. Breeden/Zuma

США направили сухопутные войска и группу кораблей ВМС к Сирии, чтобы помочь вывести войска из страны, сообщает газета Wall Street Journal.

Сухопутные силы движутся в Сирию, чтобы вывести войска, а корабли – чтобы подстраховать войска в "уязвимый момент". Корабли возглавляет десантный корабль ВМС США Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолет.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ. Борьба с террористами была единственной причиной пребывания американских военных в Сирии, отметил глава Белого дома. Трамп пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных. Госсекретарь США Майк Помпео же заявил, что президент готов к новым боевым действиям в Сирии, но надеется, что до этого дело не дойдет.

В начале января США начали процесс вывода войск из Сирии. В Fox News со ссылкой на американского чиновники уточнили, что Штаты выводят из Сирии военную технику, а войска пока остаются.

за рубежом политика

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