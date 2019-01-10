Планы Киева обсудить с НАТО ситуацию с задержанными моряками оценили в Госдуме

Намерение Киева обсудить ситуацию с задержанными моряками на заседании Межпарламентского совета Украина – НАТО выглядит как попытка политизировать "чисто уголовный вопрос". Такую точку зрения выразил член думского комитета по международным делам Антон Морозов, передает RT.
Парламентарий напомнил, что украинские моряки, которые собирались пересечь границу с РФ, нарушили международное право и правила судоходства. Их арестовали по обвинению, не связанному с политикой.
"Единственный способ для Украины добиться освобождения моряков, пусть даже на незаконных основаниях, – пытаться апеллировать к каким-либо международным организациям, в данном случае к НАТО", – полагает Морозов.
Депутат отметил, что Североатлантический альянс может морально поддержать Киев, однако никаких действий, скорее всего, не предпримет.
25 ноября российские пограничники с применением силы задержали три украинских корабля, которые незаконно пересекли государственную границу в Керченском проливе. Вскоре суд арестовал всех находившихся на судах моряков до 25 января.
В начале 2019 года советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. В ответ на это депутат Государственного совета полуострова Владислав Ганжара подчеркнул, что украинские моряки деморализованы после случившегося.
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