Войска США начали процесс выхода из Сирии

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Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что американские военнослужащие начали процесс выхода из Сирии.

"Президент США Дональд Трамп не ведет себя двусмысленно в отношении Сирии", – подчеркнул Помпео в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии 18 декабря. Сообщалось, что сирийскую территорию "быстро" и "полностью" покинут свыше двух тысяч военнослужащих США.

Сейчас они тренируют местные формирования для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

По словам Трампа, Соединенные Штаты разгромили силы террористов в Сирийской Арабской Республике. При этом он подчеркнул, что американские войска находились там исключительно ради этой цели.

21 декабря стало известно, что США планируют вывести около семи тысяч военных из Афганистана. Сейчас в там находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.