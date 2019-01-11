США выводят из Сирии военную технику, войска пока остаются − источник

Соединенные Штаты выводят из Сирии военную технику, а войска пока остаются. Об этом сообщил телеканалу Fox News американский военный чиновник.
"Войска из Сирии не выводили. Военная техника в процессе вывода", − уточнил собеседник телеканала. От дальнейших комментариев неназванный чиновник отказался − по его словам, из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что США начали перебрасывать из САР военную технику. Первую партию транспортировали за несколько дней. Какую именно технику вывозят из Сирии и каким способом – наземным или воздушным, не уточняется.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Борьба с террористами была единственной причиной пребывания американских военных в Сирии, подчеркнул глава Белого дома. Тогда Трамп пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных.
Между тем, из Вашингтона поступают противоречивые заявления. В частности, по словам Майка Помпео, президент США готов к новым боевым действиям в Сирии, но надеется, что до этого дело не дойдет.
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