Трамп готов к новым военным действиям в Сирии

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Президент США Дональд Трамп готов к новым боевым действиям на территории Сирии, но надеется, что до этого не дойдет. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в Американском университете в Каире. Его речь транслировал телеканал Fox News.

"Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придется этого делать", − подчеркнул Помпео.

В начале января США начали процесс вывода войск из Сирии. Приказ об этом Дональд Трамп отдал 18 декабря 2018 года. Тогда он пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных.