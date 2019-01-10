США начали вывозить военную технику из Сирии

США начали перебрасывать военную технику из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны, сообщает телеканал CNN. В течение нескольких дней была транспортирована первая партия техники.
Какой именно груз вывозят из Сирии и каким способом – наземным или воздушным путем – не уточняется. Ожидается, что американские силы сначала будут выводить его из северной части страны.
Руководит проведением операции по выводу войск Центральное командование ВС США.
В начале января США начали процесс вывода войск из Сирии. Приказ об этом Дональд Трамп отдал 18 декабря 2018 года. Тогда он пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных.
По словам Трампа, Соединенные Штаты разгромили силы террористов в Сирии. При этом он подчеркнул, что американские войска находились там исключительно ради этой цели.
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