США начали вывозить военную технику из Сирии

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США начали перебрасывать военную технику из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны, сообщает телеканал CNN. В течение нескольких дней была транспортирована первая партия техники.

Какой именно груз вывозят из Сирии и каким способом – наземным или воздушным путем – не уточняется. Ожидается, что американские силы сначала будут выводить его из северной части страны.

Руководит проведением операции по выводу войск Центральное командование ВС США.

В начале января США начали процесс вывода войск из Сирии. Приказ об этом Дональд Трамп отдал 18 декабря 2018 года. Тогда он пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных.

По словам Трампа, Соединенные Штаты разгромили силы террористов в Сирии. При этом он подчеркнул, что американские войска находились там исключительно ради этой цели.