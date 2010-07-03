Президент Чехии обвинил Турцию в поддержке ИГ

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Президент Чехии Милош Земан назвал Турцию союзником запрещенной в РФ и многих других странах террористической организации ИГ, сообщает News.ru.

Он высказал уверенность, что Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику по исламизации своей страны. По его словам, Турция – уже не секулярное государство Кемаля Ататюрка, а государство, которое исповедует исламскую идеологию.

"Из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам", – добавил он. Земан пояснил, что турки притесняют курдов на севере Сирии, потому что они являются "фактическими союзниками ИГ".