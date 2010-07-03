Появилось видео полета Шойгу над Сирией

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу. Ролик размещен в Twitter министерства.

В сообщении уточняется, что борт министра обороны сопровождали два истребителя Су-35С с авиабазы Хмейми.

Во время перелёта Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим https://t.co/Pzk3McZf47 pic.twitter.com/Ho8E8jhv0B — Минобороны России (@mod_russia) 19 марта 2019 г.



Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и постконфликтное урегулирование.

Кроме того, российский министр передал Асаду послание от президента РФ Владимира Путина. Что содержится в письме, в оборонном ведомстве не уточнили.

Вооруженный конфликт в Сирии между правительственными войсками и вооруженной оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате противостояния погибли не менее 470 тысяч человек.

В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала антитеррористическую операцию на территории Сирии. В ней были задействованы ВКС РФ. В 2017 году Россия объявила об окончании активной фазы военной операции. В настоящий момент российские военнослужащие оказывают сирийским коллегам помощь в зачистке территории страны от остатков бандформирований.

