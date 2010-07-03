Появилось видео полета Шойгу над Сирией

Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и постконфликтное урегулирование.
Кроме того, российский министр передал Асаду послание от президента РФ Владимира Путина. Что содержится в письме, в оборонном ведомстве не уточнили.
Вооруженный конфликт в Сирии между правительственными войсками и вооруженной оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате противостояния погибли не менее 470 тысяч человек.
В 2015 году Россия по просьбе Башара Асада начала антитеррористическую операцию на территории Сирии. В ней были задействованы ВКС РФ. В 2017 году Россия объявила об окончании активной фазы военной операции. В настоящий момент российские военнослужащие оказывают сирийским коллегам помощь в зачистке территории страны от остатков бандформирований.
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