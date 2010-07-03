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21:49

Шойгу передал Асаду послание от Путина

политика за рубежом

21:49

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Глава Минобороны Сергей Шойгу передал президенту Сирии Башару Асаду послание от Владимира Путина. Передача состоялась во время рабочей поездки российского министра обороны в Дамаск, передает ТАСС.

"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Владимира Путина", – говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве не уточнили, что содержится в послании.

Как отмечается, на переговорах с Асадом Шойгу обсудил борьбу с терроризмом в Сирии, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, а также постконфликтное урегулирование.

В министерстве добавили, что Шойгу отметил успехи в борьбе с международным терроризмом, которые были достигнуты в Сирии при поддержке России. Также министр подчеркнул, что удалось сохранить сирийское государство.

Ранее сообщалось, что Асад посетил Тегеран и встретился с руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Иранский духовный лидер поздравил Асада с победами армии Сирии, которые "нанесли решительный удар по западным и американским планам в регионе".

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В декабре прошлого году года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из страны.

политика за рубежом

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