Шойгу передал Асаду послание от Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу передал президенту Сирии Башару Асаду послание от Владимира Путина. Передача состоялась во время рабочей поездки российского министра обороны в Дамаск, передает ТАСС.
"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Владимира Путина", – говорится в сообщении Минобороны.
В министерстве не уточнили, что содержится в послании.
Как отмечается, на переговорах с Асадом Шойгу обсудил борьбу с терроризмом в Сирии, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, а также постконфликтное урегулирование.
В министерстве добавили, что Шойгу отметил успехи в борьбе с международным терроризмом, которые были достигнуты в Сирии при поддержке России. Также министр подчеркнул, что удалось сохранить сирийское государство.
Ранее сообщалось, что Асад посетил Тегеран и встретился с руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Иранский духовный лидер поздравил Асада с победами армии Сирии, которые "нанесли решительный удар по западным и американским планам в регионе".
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В декабре прошлого году года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из страны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.