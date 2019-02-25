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25 февраля, 20:56

Президент Сирии встретился с духовным лидером Ирана

политика за рубежом

25 февраля, 20:56

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Фото: ТАСС/ZUMA/Mikhael Klimentyev

Президент Сирии Башар Асад посетил Тегеран и встретился с руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи, сообщает агентство САНА со ссылкой на пресс- службу главы государства.

Иранский духовный лидер поздравил Асада с победами армии Сирии, которые "нанесли решительный удар по западным и американским планам в регионе".

Тем временем продолжается процесс вывода военных США из САР. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сказала, что США оставят в Сирии "небольшую миротворческую группу.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В декабре 2018 году года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

политика за рубежом

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