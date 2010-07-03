Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

13:30
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О ЧП президенту доложили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты", – передает РИА Новости слова Пескова.
Санитарная авиация доставит в Красноярск четырех из 16 пострадавших в результате прорыва дамбы.
Утром в субботу, 19 октября, около 6:00 по местному времени (2:00 по Москве) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек. Пропали без вести 13 человек. Пострадали 16, у них травмы различной степени тяжести.
По данным МЧС, около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8 и несколько маломерных судов ГИМС привлечено на ликвидацию прорыва дамбы и поиск пропавших.
Причиной прорыва дамбы под Красноярском могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди, говорил Александр Усс. Он уточнил, что поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".
Пресс-центр ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщал ранее, что дамба полностью разрушена. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Районные следователи начали проверку.
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