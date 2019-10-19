При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек

11:10 (обновлено 19.10.2019 12:18)
Фото: телеграм-канал Baza
Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15. Данные передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"По обновленным данным, 15 погибших и 13 пропавших без вести", – сообщили в министерстве. На месте происшествия сейчас работают шесть вертолетов Ми-8 и несколько маломерных судов ГИМС, которые будут искать пропавших без вести.
Около 12:00 стало известно, что число пострадавших возросло. По данным на это время, врачи говорят о 16 пострадавших. Им оказали медицинскую помощь. Девять из пострадавших сейчас находятся в Курагинской больнице, четверо в тяжелом состоянии и будут госпитализированы санитарной авиацией в Красноярск. Уточняется, что у четверых диагностированы переломы, пневмоторакс. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.
"Около 300 человек привлечены к ликвидации ЧС. В Щетинкино работает пункт временного размещения", – сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону, передает "Интерфакс".
В районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Это случилось 6 утра по местному времени (в 2 часа ночи по Москве). В поселке затопило два общежития. Местные власти эвакуируют жителей поселка Щетинкино.
Разрушенная дамба была построена с множеством нарушений, заявил глава правительства региона Юрий Лапшин. Губернатор Красноярского края Александр Усс добавил, что эта дамба нигде не зарегистрирована. "По предварительным данным, она у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка пяти метров высотой, и рабочий поселок находился ниже этого водоема", – сказал он.
В администрации Щетинкинского сельсовета говорили, что причиной трагедии могли стать дожди, которые подмыли дамбу. "Одну прорвало, и остальные по цепочке", – говорил источник. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Районные следователи начали проверку обстоятельств гибели рабочих.
К месту ЧП выехала следственно-оперативная группа. Прорыв произошел в тайге, местность там сложная. Cвязи на месте ЧП почти нет. В ГУ МЧС по Красноярскому краю организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии: 8 (391) 275-16-41.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: