При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек

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Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15. Данные передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.



"По обновленным данным, 15 погибших и 13 пропавших без вести", – сообщили в министерстве. На месте происшествия сейчас работают шесть вертолетов Ми-8 и несколько маломерных судов ГИМС, которые будут искать пропавших без вести.

Около 12:00 стало известно, что число пострадавших возросло. По данным на это время, врачи говорят о 16 пострадавших. Им оказали медицинскую помощь. Девять из пострадавших сейчас находятся в Курагинской больнице, четверо в тяжелом состоянии и будут госпитализированы санитарной авиацией в Красноярск. Уточняется, что у четверых диагностированы переломы, пневмоторакс. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Около 300 человек привлечены к ликвидации ЧС. В Щетинкино работает пункт временного размещения", – сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону, передает "Интерфакс".

В районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Это случилось 6 утра по местному времени (в 2 часа ночи по Москве). В поселке затопило два общежития. Местные власти эвакуируют жителей поселка Щетинкино.



Разрушенная дамба была построена с множеством нарушений, заявил глава правительства региона Юрий Лапшин. Губернатор Красноярского края Александр Усс добавил, что эта дамба нигде не зарегистрирована. "По предварительным данным, она у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка пяти метров высотой, и рабочий поселок находился ниже этого водоема", – сказал он.

В администрации Щетинкинского сельсовета говорили, что причиной трагедии могли стать дожди, которые подмыли дамбу. "Одну прорвало, и остальные по цепочке", – говорил источник. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Районные следователи начали проверку обстоятельств гибели рабочих.

К месту ЧП выехала следственно-оперативная группа. Прорыв произошел в тайге, местность там сложная. Cвязи на месте ЧП почти нет. В ГУ МЧС по Красноярскому краю организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии: 8 (391) 275-16-41.

