Дамба в Красноярском крае была построена с нарушениями – местные власти

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Разрушенная в Красноярском крае дамба была построена с множеством нарушений. Такое заявление сделал глава правительства региона Юрий Лапшин.

"Работы (по сооружению дамбы) сделаны кустарным способом. Предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", – передает РИА Новости слова Лапшина.

Он уточнил, что сейчас остается неизвестна судьба 13 человек. Пострадали 14 человек. "К сожалению, число погибших будет еще уточняться", – добавил Лапшин.

С пострадавшими работают врачи. Три человека находятся в тяжелом состоянии, в ближайшее время их прооперируют. У 11 человек – состояние легкой и средней степени тяжести.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что эта дамба нигде не зарегистрирована. "По предварительным данным, как гидротехническое сооружение она у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка пяти метров высотой, и рабочий поселок находился ниже этого водоема", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Это случилось 6 утра по местному времени (в 2 часа ночи по Москве). В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. По последним данным ТАСС, сообщалось о 13 погибших. Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей поселка Щетинкино.

В администрации Щетинкинского сельсовета говорили, что причиной трагедии могли стать дожди, которые подмыли дамбу. "Одну прорвало, и остальные по цепочке", – говорил источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Районные следователи начали проверку обстоятельств гибели рабочих. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. МЧС усилило группировку по ликвидации последствий прорыва. На место вылетел вертолет и 200 спасателей.

Прорыв произошел в тайге, местность там сложная. Cвязи на месте ЧП почти нет. В ГУ МЧС по Красноярскому краю организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии: 8 (391) 275-16-41.

