Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:00

СК инициировал проверку по факту гибели рабочих при прорыве дамбы в Красноярском крае

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи в Курагинском районе Красноярского края начали проверку обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. Об этом информирует официальный сайт СУ СК по региону.

"В следственные органы поступило сообщение о том, что на территории Курагинского района недалеко от деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске размыло дамбу и водой разрушило несколько бараков, в которых находились рабочие. По предварительным данным, несколько человек погибли", – уведомили в ведомстве.

Там отметили, что на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет установлено точное количество погибших и пострадавших.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в результате прорыва дамбы пострадали 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебные учреждения.

"На место происшествия вылетел вертолет МЧС, также отправились спасатели – группировка из 200 человек", – сообщили в пресс-службе МЧС России.

Прорыв дамбы произошел в тайге, где имеется сложная местность. Известно, что связи на месте происшествия почти нет.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика