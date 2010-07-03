СК инициировал проверку по факту гибели рабочих при прорыве дамбы в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи в Курагинском районе Красноярского края начали проверку обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. Об этом информирует официальный сайт СУ СК по региону.

"В следственные органы поступило сообщение о том, что на территории Курагинского района недалеко от деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске размыло дамбу и водой разрушило несколько бараков, в которых находились рабочие. По предварительным данным, несколько человек погибли", – уведомили в ведомстве.

Там отметили, что на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет установлено точное количество погибших и пострадавших.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в результате прорыва дамбы пострадали 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебные учреждения.

"На место происшествия вылетел вертолет МЧС, также отправились спасатели – группировка из 200 человек", – сообщили в пресс-службе МЧС России.

Прорыв дамбы произошел в тайге, где имеется сложная местность. Известно, что связи на месте происшествия почти нет.