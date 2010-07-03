6 человек погибли и 14 пострадали из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Фото: ТАСС/Виталий Рагулин

Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 6 рабочих. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В результате прорыва дамбы золотодобывающей артели в поселке Щетинино (Красноярский край) затопило два рабочих общежития временного типа. Пострадало 20 человек – из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебные учреждения", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что судьба еще 10 человек не установлена. МЧС направило дополнительные силы к месту инцидента.

"На место происшествия вылетел вертолет МЧС, также отправились спасатели – группировка из 200 человек", – сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что прорыв произошел в тайге, где имеется сложная местность. Известно, что связи на месте происшествия почти нет.

Ранее крупный пожар произошел на железнодорожной станции в Красноярском крае. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.