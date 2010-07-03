Крупный пожар произошел на железнодорожной станции в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четыре вагона с лесом оказались охвачены огнем в железнодорожном тупике станции Манна Партизанского района Красноярского края. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Огонь распространился на надворные постройки, и общая площадь пожара составила 4000 квадратных метров", – отмечают спасатели.

В ведомстве заявили, что на данный момент возгорание локализовано, угроза распространения огня отсутствует. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

При этом со станции Саянская выдвинулся пожарный поезд для помощи в тушении. Сейчас на месте происшествия работают пять человек и две единицы техники.

Ранее двух человек спасли из огня в многоквартирном доме на юго-западе столицы. Еще пять человек были эвакуированы из здания.