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Происшествия

06:18

Два человека спасли и пять эвакуировали из загоревшейся квартиры в районе Теплый Стан

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей квартиры в столичном районе Теплый Стан. Еще пять человек были эвакуированы из здания.

"17 октября в 4:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Варги, дом 2, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома", – проинформировали Агентство "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве также подтвердили, что принятыми мерами в 4:58 возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека, они переданы медикам для проверки. В целях безопасности с вышерасположенных этажей на улицу выведены пять человек", – резюмировали в ведомстве.

Ранее СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Солнечногорске. Были назначены две дополнительные экспертизы: судебно-медицинская и пожарно-техническая.

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