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Москва 24

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Происшествия

16 октября, 23:59

СК занялся проверкой по факту гибели двух человек при пожаре в Солнечногорске

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет займется установкой обстоятельств пожара, в котором погибли два человека. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

"16 октября в одном из частных домов в поселке Лунево городского округа Солнечногорск произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 42-летнего мужчины и его знакомой", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что по факту происшествия организовано проведение доследственной проверки. Согласно предварительным данным, накануне пожара погибшие употребляли спиртные напитки. При этом причина пожара пока не установлена.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", – подтвердили в СК.

В ведомстве добавили, что дополнительно назначены две экспертизы: судебно-медицинская и пожарно-техническая. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Ранее пожар произошел в здании на Варшавском шоссе. В целях безопасности все находящиеся в нем люди были эвакуированы.

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