Пожар произошел в здании на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в административном здании, которое находится по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 1, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что произошел пожар в кабинете на пятом этаже. В целях безопасности находящиеся в здании люди были эвакуированы", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, возгорание ликвидировали в 7:53. Площадь пожара уточняется.

По указанному адресу, по данным из открытых источников, находится здание Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в столичном районе Отрадное. Возгорание произошло на улице Мусоргского, доме 11. В одной из квартир загорелись личные вещи на площади пять квадратных метров.