Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 13

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Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает МЧС после селекторного совещания на месте ЧП.

"Погибших 13", – передает слова источника ТАСС.

Судьба еще 13 человек устанавливается. Пострадали 19 человек.

Ранее были найдены тела 12 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района заявили, что возможной причиной трагедии стали обильные дожди, которые могли подмыть дамбу. "Одну прорвало, и остальные по цепочке", – говорил источник.

Следователи в Курагинском районе начали проверку обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. МЧС усилило группировку по ликвидации последствий прорыва. На место вылетел вертолет и 200 спасателей.

Прорыв произошел в тайге, местность там сложная. Cвязи на месте ЧП почти нет. В ГУ МЧС по Красноярскому краю организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии: 8 (391) 275-16-41.

