Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:41

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 13

происшествия

Фото: телеграм-канал Readovka

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает МЧС после селекторного совещания на месте ЧП.

"Погибших 13", – передает слова источника ТАСС.

Судьба еще 13 человек устанавливается. Пострадали 19 человек.

Ранее были найдены тела 12 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района заявили, что возможной причиной трагедии стали обильные дожди, которые могли подмыть дамбу. "Одну прорвало, и остальные по цепочке", – говорил источник.

Следователи в Курагинском районе начали проверку обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. МЧС усилило группировку по ликвидации последствий прорыва. На место вылетел вертолет и 200 спасателей.

Прорыв произошел в тайге, местность там сложная. Cвязи на месте ЧП почти нет. В ГУ МЧС по Красноярскому краю организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии: 8 (391) 275-16-41.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика