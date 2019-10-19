Найдены тела 12 погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае – МЧС

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Число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края достигло 12 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Обнаружены тела 12 погибших", – сообщили в ведомстве.

В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района "Интерфаксу" рассказали о возможной причине трагедии.

"Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке", – предположил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что судьба 15 человек остается неизвестной. Еще 19 пострадавших обратились к медикам за помощью с различными травмами, из них четверо были госпитализированы.

Следователи в Курагинском районе Красноярского края начали проверку обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. Сообщалось, что на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить точное количество погибших и пострадавших.

Кроме того, МЧС усилило группировку по ликвидации последствий происшествия. Известно, что на место вылетел вертолет, также отправились 200 спасателей.

В ведомстве подчеркнули, что прорыв произошел в тайге, где имеется сложная местность. Cвязи на месте происшествия почти нет.