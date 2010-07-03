Красноярские власти назвали причину прорыва дамбы

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Причиной прорыва дамбы под Красноярском могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Причину пока сказать трудно. Либо это несоблюдение технологий при изготовлении этого объекта, кроме этого, мы не исключаем, что объект был построен без разрешений и контроля. Кроме этого, в этот период там шли дожди, возможно влияние природного фактора", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Также он уточнил, что поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".

Пресс-центр ГУ МЧС по Красноярскому краю со ссылкой на замначальника ведомства Олега Матыленко передает, что глубина воды, удерживаемой дамбой, достигала четырех метров глубины. Он подчеркнул, что дамба полностью разрушена.

"Случился прорыв гидротехнического сооружения, которое в результате полностью было разрушено. Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая от 3,5 до 4 метров, смыла два дома, в которых проживали рабочие артели "Сисим", – сказал Матыленко, передает его слова "Интерфакс".

Ликвидацией последствий на месте происшествия руководит глава региона Александр Усс.



Происшествие случилось в 6 утра по местному времени (в 2 ночи по Москве). В районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. По последним данным МЧС России, погибли 15 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Районные следователи начали проверку.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии: 8 (391) 275-16-41.

