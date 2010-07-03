Путин сообщил о списании долгов стран Африки на 20 млрд долларов

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Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия-Африка в Сочи.

По его словам, Россия принимает участие в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.

"К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов", – приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер уточнил, что ряд стран запустил совместные программы, которые предполагают использование долговых средств для финансирования нацпроектов экономического роста.

Также президент рассказал, что Россия планирует расширить сеть своих торговых представительств в Африке, оказывать поддержку бизнесу, устанавливать новые контакты.

Российский президент отметил, что ведется работа по экономической повестке российско-африканских связей. По его словам, есть возможность удвоить товарооборот России и Африки в ближайшие 4–5 лет.

Ранее Путин сообщил, что Россия продолжит оказывать помощь некоторым странам Африки по вопросу борьбы с международным терроризмом. Президент также отметил, что Россия настроена на расширение сотрудничества и в других областях взаимодействия. В частности, акцент будет сделан на совместном противодействии организованной преступности.

По словам российского лидера, сотрудничество в области обеспечения региональной безопасности остается главной составляющей отношений России со странами Африки.

