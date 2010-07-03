Путин пошутил о повышении позиции России в рейтинге Doing Business

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Владимир Путин пошутил по поводу повышения позиции РФ в общемировом рейтинге Doing Business. Так лидер прокомментировал выступление и.о президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури на саммите Россия-Африка, пишет ТАСС.

Россия заняла 28 строчку в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк. Ранее на этой позиции находился Маврикий, которому удалось подняться до 13 места в списке.

"Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место", – в шутку сказал Путин.

Россия улучшила свою позицию в ежегодном рейтинге стран Doing Business, который оценивает условия для ведения бизнеса в той или иной стране. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже – 31-е место из 190.

Всемирный банк отметил три реформы, которые были проведены в России: ускорилось подключение предприятий к системе электроснабжения, усилилась защита миноритарных инвесторов, а налоговые условия были упрощены.