Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россия поднялась в ежегодном рейтинге группы Всемирного банка (ВБ) Doing Business на 28-е место.
Это следует из доклада ВБ. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже – 31-е место из 190. Еще восемь лет назад Россия занимала 120-е место, в 2016 году поднялась на 40-е, а в 2018 – на 35-е.
В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, усилена защита миноритарных инвесторов и упрощены налоговые условия.
Как подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Орешкин, РФ остается лучшей из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индии, КНР и ЮАР), а также опережает Францию и Голландию, находясь между Австрией и Японией.
В разговоре с журналистами Орешкин заявил, что "конкуренция, конечно, серьезная и усиливается – тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е и нас уже вплотную поджимает", передает "Интерфакс".
Доклад Doing Business публикуется в 17-й раз. Авторы исследования ранжируют страны по десяти критериям регулирования предпринимательской деятельности, включая получение кредитов, международную торговлю и другие.
Президент РФ Владимир Путин в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в рейтинге к 2018 году, однако пока России не удалось выполнить эту задачу.
Ранее Россия заняла второе место в рейтинге стран с развивающимися рынками агентства Bloomberg. Лидером стала Малайзия, а замкнул тройку Китай.
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