Песков рассказал о послании Путина Федеральному собранию

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Дата послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Оно необязательно должно быть в этом году, может быть и в начале следующего. Пока сроки не определены", – объяснил Песков.

Послание президента – ежегодное обращение главы государства к Федеральному собранию. В документе президент выражает парламенту свое видение основ стратегического развития страны и общества.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.