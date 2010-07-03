Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

Фото: Zuma/TASS/Jan Koller

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа из России.

"Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории", – сказал он.

Чиновник пояснил, что в резервуары закачано "рекордное" количество газа, объем которого позволит пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок".

При этом он добавил, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа, передает "Вечерняя Москва".

Заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб ранее заявил, что России "придется" прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2020 году.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной.

По его словам, если Киеву удастся реализовать энергетическое законодательство Европы до конца года, Москва подпишет договор о транзите в соответствии с законами ЕС.

В противном случае Россия готова продлить на год уже имеющееся соглашение о прокачке газа в Европу через Украину.