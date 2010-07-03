Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

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Парламент Германии не принял закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Было отдано 133 голоса, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение... Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 09:00. Заседание закрыто", – заявил председательствующий.

6 ноября стало известно, что немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод "Северный поток – 2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.

В документе говорится, что операторы трубопроводов, в том числе из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимы. Таким образом, ситуация, когда "Газпром" одновременно владеет газопроводом и поставляет по нему газ, оказывается невозможна.

При этом требования ЕС допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года. Это значит, что правила не затронут "Северный поток – 1".

На сегодняшний день строительство "Северного потока – 2" завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Как сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле, первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Он подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается.

